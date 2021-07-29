مراسلنا: استهداف ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بتعرض ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي العراق إلى استهداف بعبوات ناسفة.



وذكر مراسل RT، أن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا في محافظة ذي قار، وثالث في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأضاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة سائق إحدى الشاحنات بجروح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن صاروخي "كاتيوشا" استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.

يذكر أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له المصالح الأمريكية في العراق بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي.

المصدر: RT