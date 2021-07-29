لعمامرة يبحث فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وأديس أبابا

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الخميس، خلال زيارة رسمية إلى إثيوبيا، أنه بحث مع الجانب الإثيوبي افتتاح خط جوي مباشر بين أديس أبابا والجزائر العاصمة.

إقرأ المزيد

وقال العمامرة عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إنه "التقى المدير العام ورئيس شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تولدي جبرماري، لبحث فرص الشراكة الثنائية في مجال النقل الجوي، بما في ذلك افتتاح خط جوي مباشر بين أديس أبابا والجزائر العاصمة وتشجيع التبادلات بين الجزائر والدول الافريقية".

لقاء مع المدير العام ورئيس شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، السيد تولدي جبرماري، لبحث فرص الشراكة الثنائية في مجال النقل الجوي، بما في ذلك افتتاح خط جوي مباشر بين أديس أبابا والجزائر العاصمة وتشجيع التبادلات بين الجزائر والدول الافريقية. pic.twitter.com/H5BWhPOHmJ — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 29, 2021

وكان وزير الخارجية الجزائري، وصل أمس إلى إثيوبيا في زيارة عمل تستمر يومين، التقى خلالها نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين الذي أعرب عن أمله في أن تبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلة مباشرة من أديس أبابا إلى الجزائر العاصمة، مشيرا إلى اهتمام إثيوبيا باستقبال المستثمرين من الجزائر.

كما التقى رئيسة الجمهورية ساهلي وورك زويدي، ونقل إليها رسالة الرئيس عبد المجيد تبون حول ضرورة إعطاء ديناميكية جديدة للشراكة بين البلدين.

من جانبها، أشادت زويدي بجودة الروابط التاريخية بين الجزائر وإثيوبيا وأكدت التزامها بالعمل مع الرئيس تبون من أجل توطيد وتعزيز التعاون الثنائي بجميع أبعاده، كما نوّهت بدور الجزائر وإسهاماتها الكبيرة في خدمة السلام والاستقرار في إفريقيا، مشيرة في هذا السياق إلى الوساطة الجزائرية الناجحة بين إثيوبيا وإريتريا.

وكان العمامرة التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ونقل إليه رسالة من الرئيس الجزائري.

وقالت وكالة أنباء "الشروق" الجزائرية إن اللقاء شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على تمسك الطرفين بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف مناطق القارة الإفريقية، فضلا عن التضامن والتعاون بين المجموعتين الأفريقية والعربية.

المصدر: الشروق