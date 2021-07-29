"الصحة السعودية" تجيز الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد التعافي مباشرة

أجازت وزارة الصحة السعودية تطعيم المتعافين من فيروس كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء، بأن الدراسات الطبية أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.

وأكدت الوزارة أن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

#الصحة تعلن عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 28, 2021

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وسجلت السعودية، الثلاثاء، 1334 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 522108 إصابات، فيما بلغ عدد المتعافين من كوفيد-19 في المملكة إلى 502528 شخصا، مع رصد حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية