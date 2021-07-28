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السعودية..انخفاض بإصابات كورونا وارتفاع طفيف بالوفيات

أخبار العالم العربي

السعودية..انخفاض بإصابات كورونا وارتفاع طفيف بالوفيات
Reuters Ahmed Yosri
مواطنة تضع قناعا واقيا ضد فيروس كورونا في السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1334إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 522108 إصابات.

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وفي تقريرها، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1079 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في المملكة إلى 502528 شخصا.

وأفاد تقرير الصحة السعودية بتسجيل  11 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8200 حالة وفاة بالمملكة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 11380، والحالات الحرجة 1409 حالات.

المصدر: "واس"

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