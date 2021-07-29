سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا تكرس سياسة "إرهاب الدولة"

أكدت سوريا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها تكرس سياسات كيان الاحتلال القائمة على ممارسة إرهاب الدولة".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان قدمه لرئاسة مجلس الأمن خلال جلسة يوم الأربعاء حول الأوضاع في الشرق الأوسط إن "سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي كان أحدثها يوم الخميس الماضي تكرس سياسات كيان الاحتلال القائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية في سوريا في انتهاك سافر آخر للصكوك الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "سوريا أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتفاصيل هذه الاعتداءات والتهديد الخطير الذي تشكله على أمن المنطقة واستقرارها".

المصدر: "سانا"