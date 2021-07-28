 
مباشر

التحالف العربي يعلن عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية"

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxj4

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن باتجاه جنوب المملكة".

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

وأضاف أن "المليشيات الحوثية تستمر باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 

 

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا