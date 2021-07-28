التحالف العربي يعلن عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن باتجاه جنوب المملكة".

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

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وأضاف أن "المليشيات الحوثية تستمر باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

المصدر: "واس"