التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، عن إحباط هجوم نفذته قوات الحوثيين على جنوب المملكة بصاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين.

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وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

وأكد أن قواته أحبطت محاولات "المليشيا الحوثية العدائية" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جزان.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: "واس" + وكالات