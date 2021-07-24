السعودية تمدد مشروعها لنزع الألغام في اليمن لمدة عام

أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في السعودية عن تمديد مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن لمدة عام، بتكلفة 33 مليونا و595 ألف دولار للعام الرابع على التوالي.

وقال عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز إن "مشروع مسام تمكن حتى اليوم من نزع 263428 من الألغام والقذائف المتنوعة زرعتها جماعة الحوثيين في مناطق الصراع في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن".

كان المركز أطلق في 25 يونيو 2018 المرحلة الأولى من مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن بتكلفة 40 مليون دولار بتمويل سعودي لمدة خمس سنوات.

المصدر: "رويترز"