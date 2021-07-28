مقاطعة تولا الروسية تسلم مساعدات لأهالي مدينة حرستا في سوريا

سلمت مقاطعة تولا الروسية شحنة من المواد الغذائية والبضائع الأساسية لأهالي مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية، حسبما قال لـ RT أحد مسؤولي المقاطعة اليوم الأربعاء.

وأشار فياتشيسلاف فيدوريشيف، النائب الأول لمحافظ تولا، إلى أن الوحدات الزراعية والمصانع المحلية جمعت شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية. وأوضح أن الحديث يدور في المقام الأول عن المواد الغذائية "التي يمكن أن تدعم العائلات المحتاجة إليها خلال مدة زمنية طويلة في الظروف الجوية الراهنة".

وأضاف أن المساعدات تضم أيضا "المواد الكيميائية المنزلية وكل المستلزمات الضرورية لجعل جميع المحتاجين إليها يشعرون براحة".

وذكر فيدوريشيف أنها ليست الشحنة الإنسانية الأولى التي قامت سلطات المقاطعة بتجميعها بتوجيه من محافظ تولا أليكسي ديومين، معربا عن أمله أن تستمر المقاطعة بما لديها من الإمكانيات الاقتصادية في تقديم مساعدات للشعب السوري.

وأشار المسؤول أيضا إلى أن حكومة المقاطعة تشارك في المؤتمر حول عودة اللاجئين الذي تجري أعماله في العاصمة السورية دمشق.

يذكر أن وفدا كبيرا مشتركا بين الوزارات الروسية بقيادة رئيس مركز التنسيق الروسي المعني بإعادة اللاجئين إلى سوريا، ميخائيل ميزينتسيف، يعمل في سوريا منذ 24 وحتى 29 يوليو. ويضم الوفد أكثر من 230 ممثلا عن 30 جهازا من السلطة التنفيذية الفيدرالية ومنظمة، وخمس مناطق روسية ووزارة الدفاع.

وفي إطار أنشطة الوفد قامت طائرات النقل العسكرية الروسية بإيصال أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المساعدات للسكان السوريين.

المصدر: RT