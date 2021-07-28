الملك الأردني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في أثينا
Reuters
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عقد الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا.
وركزت القمة التي تنعقد للمرة الثالثة، على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، بما يفضي إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: "بترا"