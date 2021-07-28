الملك الأردني يغادر المملكة متوجها إلى أثينا

غادر الملك الأردني عبد الله الثاني، المملكة اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة.

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ويجمع لقاء القمة الملك الأردني، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويضم الوفد الأردني الذي يترأسة الملك، رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، والسفير الأردني في أثينا.

المصدر: "عمون"