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الملك الأردني يغادر المملكة متوجها إلى أثينا

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يغادر المملكة متوجها إلى أثينا
Reuters
الملك عبد الله الثاني
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غادر الملك الأردني عبد الله الثاني، المملكة اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الثالثة.

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ويجمع لقاء القمة الملك الأردني، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويضم الوفد الأردني الذي يترأسة الملك، رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، والسفير الأردني في أثينا.

المصدر: "عمون"

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