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السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

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السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)
Reuters Mohamed Alhwaity
سيول في السعودية
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تشهد منطقة جازان في السعودية هطول أمطار بغزارة شديدة، ما تسبب في عزل قرية بقعة الجبلية بسلا بمحافظة العارضة، نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالطريق المؤدي إليها.

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وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق" عن سكان القرية، فإنهم تواصلوا مع إدارة النقل لرفع الضرر، غير أنهم وبحسب ما ذكروا، تلقوا إجابة أن البلدية هي المسؤولة، لافتين إلى أن البلدية هي الأخرى تؤكد أن ذلك لا يعود لها، وأنها رفعت الأمر للإدارة للنظر في وضعه.

ونقلت الصحيفة عن السكان قولهم إن الطريق جبلي ووعر بشكل كبير، وإن الصخور تحاصره، موضحين أنهم يعيشون في عزلة منذ أسبوع بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة.

السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

وأضافوا أنهم يضطرون إلى السير على أقدامهم لقطع الطريق، مشيرين إلى أن الأمر لا يتطلب سوى عدة كبيرة تحتمل قوى الصخور لفتح الطريق وتعبيده.

السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

هذا وأوضح سكان القرية المعزولة أن الأسفلت لا يبعد عنهم سوى أقل من ثلاثة كيلومترات ومع ذلك يتكبدون معاناة كبيرة بسبب هذه الوصلة، وأنهم تقدموا بطلب لسفلتته دون جدوى، مناشدين إمارة المنطقة والمحافظة بالتدخل والتوجيه العاجل لفتح الطريق مع توفير معدة تكون على أتم الاستعداد خصوصًا في موسم الأمطار والتي أصبحت تشكل لهم معاناة كبيرة.

السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

وكان أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ومدير عام الطرق والنقل بالمنطقة، قد ناقشا في وقت سابق أوضاع الطرق واحتياجات المنطقة خاصة المحافظات الجبلية منها.

السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

المصدر: "سبق"

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