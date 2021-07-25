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أمطار غزيرة في منطقة جازان السعودية وعقوبات على المتهورين (فيديوهات)

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أمطار غزيرة في منطقة جازان السعودية وعقوبات على المتهورين (فيديوهات)
Reuters
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وجه أمير منطقة جازان في السعودية، الجهات المختصة، ممثلة في ‫الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بشأن مخالفة المجازف بعبور مركبته بالأودية والشعاب في أثناء جريانها.

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وذكرت صحيفة "سبق" أن " أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وجه الجهات المختصة، ممثلة في ‫الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بشأن المخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول ‫وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول".

وكانت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة، التي شهدتها منطقة جازان، قد جرفت مركبة في وادي جازان، بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.

وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطارا بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على أثرها معظم أودية المنطقة.

المصدر: "سبق"

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