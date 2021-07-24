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مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول (فيديوهات + صور)

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مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول (فيديوهات + صور)
Reuters Mohamed Alhwaity
عاصفة رعدية في السعودية
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توفي رجل ووالدته وابنته في مركز قيا بجنوب شرق منطقة الطائف في السعودية، جراء سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة، شملت أجزاء متفرقة من المركز، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

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وبحسب ما أفادت به صحيفة "سبق"، فإن السحب الممطرة الغزيرة سبقت بعاصفة رملية، حيث أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار، في حين جرفت السيول مركبة، كان يستقلها الرجل ووالدته وابنته، وتوفوا بعد أن غرقوا في أحد الأودية، فيما تم إنقاذ آخرين.

وعلى إثر هذه السيول، والبلاغات المختلفة التي تمثلت في جرف مركبات، واحتجازات، وسقوط أعمدة للكهرباء، انطلقت عمليات البحث والإنقاذ عن طريق الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية.

هذا وباشرت بلدية قيا بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، وتعاملت مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول (فيديوهات + صور)
مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول (فيديوهات + صور)

المصدر: "سبق"

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