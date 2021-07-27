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مراسلنا: دوي انفجار في محافظة عدن اليمنية

مراسلنا: دوي انفجار في محافظة عدن اليمنية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: دوي انفجار في محافظة عدن اليمنية
Reuters SAL/LP
مدينة عدن اليمنية
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أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار، مساء الثلاثاء، بمدينة خور مكسر في محافظة عدن اليمنية.

وقال مصدر أمني إن سبب الانفجار هو استهداف عربة عسكرية بالقرب من بوابة كلية التربية المجاور لمعسكر بدر، وهو أحد أهم معسكرات ألوية المدرعات التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن.

وأشارت مواقع يمنية إلى أن عبوة انفجرت أثناء مرور طقم عسكري، لافتة إإلى أن العبوة فجرت عن بعد، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود وإلحاق أضرار في المركبة العسكرية.

المصدر: RT

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