لبنان.. ميقاتي يطلع عون على نتائج الاستشارات النيابية ويتوقع تشكيل حكومته قريبا

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بعد إطلاعه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، أنه يتوقع تشكيل حكومته قريبا.

وفي تصريح بعد لقائه عون، قال ميقاتي: "أطلعت فخامة الرئيس على الاستشارات النيابية التي حصلت اليوم مع الكتل والسادة النواب، ولخصت الموضوع، كما سبق وقلت صباحا في المجلس النيابي، بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، وفخامة الرئيس وأنا محافظان على وتيرة السرعة هذه".

إقرأ المزيد

وأضاف: "يمكنني أن أقول إننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا جدا، وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريبا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"