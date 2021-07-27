 
مباشر

لبنان.. ميقاتي يطلع عون على نتائج الاستشارات النيابية ويتوقع تشكيل حكومته قريبا

أخبار العالم العربي

لبنان.. ميقاتي يطلع عون على نتائج الاستشارات النيابية ويتوقع تشكيل حكومته قريبا
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx8i

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بعد إطلاعه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، أنه يتوقع تشكيل حكومته قريبا.

وفي تصريح بعد لقائه عون، قال ميقاتي: "أطلعت فخامة الرئيس على الاستشارات النيابية التي حصلت اليوم مع الكتل والسادة النواب، ولخصت الموضوع، كما سبق وقلت صباحا في المجلس النيابي، بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، وفخامة الرئيس وأنا محافظان على وتيرة السرعة هذه".

إقرأ المزيد
ميقاتي: خيارنا عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية
ميقاتي: خيارنا عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية

وأضاف: "يمكنني أن أقول إننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا جدا، وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريبا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا