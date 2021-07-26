ميقاتي: خيارنا عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية
أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن "خيار لبنان عربي، ولا يريد أن تكون بلاده ممرا للتآمر على أي دولة عربية".
وفي تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية قال ميقاتي: "أريد تشكيل حكومة تقنية كي نسير بالمبادرة الفرنسية القادرة على مساعدة لبنان"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يراهن على الحكومة ويريد إنقاذ الوطن".
وأضاف: "أعلم حدودي في العلاقة بين حزب الله وإيران وخيارنا هو عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية".
واعتبر أن "انفجار 4 آب (أغسطس) كارثة تحتاج مجهودا كبيرا لمعالجتها"، مضيفا: "نريد معرفة الحقيقة ومن أدخل نيترات الأمونيوم والقاضي طارق البيطار صاحب ضمير".
المصدر: "الجديد"