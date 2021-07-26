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ميقاتي: خيارنا عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية

أخبار العالم العربي

ميقاتي: خيارنا عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي
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أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن "خيار لبنان عربي، ولا يريد أن تكون بلاده ممرا للتآمر على أي دولة عربية".

وفي تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية قال ميقاتي: "أريد تشكيل حكومة تقنية كي نسير بالمبادرة الفرنسية القادرة على مساعدة لبنان"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يراهن على الحكومة ويريد إنقاذ الوطن".

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وأضاف: "أعلم حدودي في العلاقة بين حزب الله وإيران وخيارنا هو عربي ولا نريد أن يكون لبنان ممرا للتآمر على أي دولة عربية".

واعتبر أن "انفجار 4 آب (أغسطس) كارثة تحتاج مجهودا كبيرا لمعالجتها"، مضيفا: "نريد معرفة الحقيقة ومن أدخل نيترات الأمونيوم والقاضي طارق البيطار صاحب ضمير".

 

المصدر: "الجديد"

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