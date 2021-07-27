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لليوم الثاني على التوالي.. الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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لليوم الثاني على التوالي.. الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
Reuters RB/CK/MAX
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء العدوى.

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الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 25 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 165204، والوفيات إلى 4112.

وتماثل 728 شخصا للشفاء من المرض في اليوم الماضي، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 112050 حالة.

كما أعلنت الوزارة أن 36 مريضا يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT

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