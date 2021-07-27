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مصر.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 بحادث سير شمال البلاد

أخبار العالم العربي

مصر.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 بحادث سير شمال البلاد
Reuters AA/yh
حادث سير في مصر -أرشيف-
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لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب حافلة صغيرة على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي شمال مصر.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح بتلقي إخطار من مستشفى الضبعة المركزي يفيد بوصول جثث الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.

كما استقبل المستشفى 20 مصابا إثر الحادث الذي وقع أمام قرية جلالة التابعة لمركز ومدينة الضبعة.

وطلبت النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: "النهار"

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