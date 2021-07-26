إسرائيل تغرم السلطة الفلسطينية بمليون شيكل بسبب عملية خطف سنة 1985

ذكرت القناة "12" العبرية، مساء الاثنين، أن محكمة إسرائيلية قررت تغريم السلطة الفلسطينية بمبلغ مليون شيكل (أكثر من 300 ألف دولار) بسبب عملية خطف وقعت قبل 36 سنة.

ووفقا للقناة، فإن قرار التغريم جاء "تعويضا" عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانيات القرن الماضي.

وأوضحت القناة أن المحكمة المركزية في القدس قررت تغريم منظمة التحرير بدفع مبلغ 400 ألف شيكل لكل من ورثة يهوديتين كانتا على متن سفينة خطفتها الجبهة الشعبية من ميناء بور سعيد في مصر عام 1985 واقتادت السفينة إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توفيت المخطوفتان قبل أعوام خلال رفع دعوى ضد منظمة التحرير كمسؤولة عن العملية.

وقضت المحكمة بأن تدفع السلطة الفلسطينية عشرات الآلاف من الشواكل لأتعاب المحامين والمصاريف القانونية، بحيث يبلغ إجمالي المبلغ الذي ستدفعه في الشهر المقبل قرابة المليون شيكل.

المصدر: القناة "12" العبرية