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بايدن: التعاون في محاربة الإرهاب مع العراق سيستمر

أخبار العالم العربي

بايدن: التعاون في محاربة الإرهاب مع العراق سيستمر
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، أن تعاون واشنطن مع العراق في محاربة الإرهاب سيستمر.

وأشار بايدن خلال اللقاء في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إلى أن الدور الأمريكي سيتمثل في تقديم المساعدة في تدريب القوات العراقية، وفي محاربة تنظيم "داعش".

وأكد بايدن التزام إدارته بتعزيز الشراكة مع العراق، بينما تنتهي القوات الأمريكية من أداء المهام القتالية في البلاد.

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وكالة: بايدن والكاظمي قد يعلنان عن اتفاق لإنهاء مهمة واشنطن القتالية في العراق بحلول نهاية العام  
وكالة: بايدن والكاظمي قد يعلنان عن اتفاق لإنهاء مهمة واشنطن القتالية في العراق بحلول نهاية العام  

وأضاف بايدن أيضا أن الولايات المتحدة سترسل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى العراق قريبا.

يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والعراق سيعلنان خلال زيارة الكاظمي لواشنطن عن الخطة لإنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري، والتي ستقضي بتغيير دور القوات الأمريكية في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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