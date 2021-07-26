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بايدن: أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق

أخبار العالم العربي

بايدن: أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق
الرئيس الأمريكي جون بايدن
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قال الرئيس الأمريكي، جون بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق.

وكتب على حسابه في تويتر: "بعد ظهر اليوم سأستضيف رئيس الوزراء (العراقي) مصطفى الكاظمي في اجتماع في المكتب البيضاوي".

وأضاف: "أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

المصدر: RT

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