بايدن: أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق

قال الرئيس الأمريكي، جون بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق.

وكتب على حسابه في تويتر: "بعد ظهر اليوم سأستضيف رئيس الوزراء (العراقي) مصطفى الكاظمي في اجتماع في المكتب البيضاوي".

This afternoon, I’ll be hosting Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi for a meeting in the Oval Office. I look forward to strengthening the strategic partnership between the United States and Iraq and working to advance bilateral cooperation. — President Biden (@POTUS) July 26, 2021

وأضاف: "أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

المصدر: RT