"الرئاسي الليبي": نراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الاثنين، إن المجلس يراقب بـ"قلق شديد" الأوضاع في تونس، إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

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ودعا الكوني "جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل"، مؤكدا أن "ما يحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثالا وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة".

وكان الرئيس التونسي أعلن أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.

وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد نشاط البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

المصدر: RT