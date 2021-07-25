إقليم كردستان العراق: لسنا مع انسحاب التحالف الدولي من البلاد

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أنها ليست مع انسحاب التحالف الدولي من البلاد، فيما حذرت من تكرار أحداث عام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على محافظات عراقية.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي في تصريح صحفي، إن "العراق لا يزال يعاني من غياب الاستقرار، وتدخل الدول الأخرى في شؤونه الداخلية، كما أنه يفتقر إلى قوة عسكرية ثابتة الأركان بحيث تستطيع منع تكرار التجارب السابقة التي ألحقت به أضرارا مادية وبشرية جسيمة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "رأينا الكارثة التي حلت بالبلد في عام 2014، وكيف تمكن مسلحو داعش من احتلال ثلث مساحته وسقط عشرات آلاف الضحايا، واحتمال تكرار تلك التجربة لا يزال قائما".

ويوم أمس، أكد مصدر في الوفد العراقي المفاوض، أنه لم يتفق حتى الآن مع الوفد الأمريكي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق.

وقبل ذلك، أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" أنها لن تسمح "بوجود أي جندي أمريكي داخل البلاد مهما كانت صفته، أو تحت أي ذريعة"، وفقا لبيان رسمي.

المصدر: "روداو" + RT