وزير فلسطيني يطالب بتفعيل الدعوة الروسية لعقد اجتماع للرباعية الدولية

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الأحد، بتفعيل دور الرباعية الدولية الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط.

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وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على "تويتر": "نطالب بتفعيل دور الرباعية الدولية".

وأضاف الشيخ: "نؤيد الدعوة الروسية لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لهذه اللجنة".

وتضم اللجنة الرباعية الدولية كلا من (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي)

We demand that the role of the #International#Quartet is activated and we support the Russian invitation for a ministerial level meeting for this committee. https://t.co/cc6R7SqC81 — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 25, 2021

المصدر: RT