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وزير فلسطيني يطالب بتفعيل الدعوة الروسية لعقد اجتماع للرباعية الدولية

أخبار العالم العربي

وزير فلسطيني يطالب بتفعيل الدعوة الروسية لعقد اجتماع للرباعية الدولية
Reuters
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طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الأحد، بتفعيل دور الرباعية الدولية الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط.

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وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على "تويتر": "نطالب بتفعيل دور الرباعية الدولية".

وأضاف الشيخ: "نؤيد الدعوة الروسية لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لهذه اللجنة".

وتضم اللجنة الرباعية الدولية كلا من (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) 

المصدر: RT

 

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