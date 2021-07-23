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مصر.. الإعلامي رامي رضوان ينفي وفاة دلال عبد العزيز

أخبار العالم العربي

مصر.. الإعلامي رامي رضوان ينفي وفاة دلال عبد العزيز
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الفنانة المصرية دلال عبد العزيز
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نفى الإعلامي المصري رامي رضوان ما تردد في وسائل إعلامية عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ودعا رضوان في تدوينة على "فيسبوك" وسائل الإعلام للتحقق من الأخبار قبل نشرها، مشيرا إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي ما يقرب من 70 يوما. 

وتعاني الفنانة من تليف فى الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا.

المصدر: RT

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