مصر.. الإعلامي رامي رضوان ينفي وفاة دلال عبد العزيز

نفى الإعلامي المصري رامي رضوان ما تردد في وسائل إعلامية عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ودعا رضوان في تدوينة على "فيسبوك" وسائل الإعلام للتحقق من الأخبار قبل نشرها، مشيرا إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي ما يقرب من 70 يوما.

وتعاني الفنانة من تليف فى الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا.

يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا اى اخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية و راعوا مشاعر الناس و عيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر و اللى اصبحت بالنسبة لى صحافة صفراء ليس لها قيمة🤮، فالخبر المنشور عن حماتى #دلال_عبد_العزيز غير صحيح — Hassan El Raddad (@hassanelraddad) July 23, 2021

الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.

بس فاض الكيل

يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه 😘

وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا

ايه القرف ده — Ramy Radwan (@RamyRadwan) July 23, 2021

المصدر: RT