صورة بالأقمار الصناعية تكشف عن استعدادات السودان للفيضانات بعد إعلان الطوارئ

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، استعدادات السودان لفيضانات أغسطس بعد إعلان الطوارئ في سد "الروصيرص".

وعلق خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري عباس شراقي، عن زيادة التفريغ من سد الروصيرص بالقول: "تضرر السودان العام الماضي أثناء التخزين الإثيوبي الأول بحوالي 5 مليار متر مكعب، وحاول تفادي هذا الضرر مع التخزين الثاني خاصة وأنه كان مقرر له أن يكون ثلاث أضعاف العام الماضي فحافظ على مخزون كبير في سد الروصيرص وصل إلى 5 مليار متر مكعب".

وتابع شراقي في تصريح لـRT: "لكن بعد معرفة أن التخزين لن يكون كاملا والتأكد الأيام الماضية بعبور الفيضان أعلى الممر الأوسط ازداد التفريغ من سد الروصيرص استعدادا لفيضان أغسطس ويتضح ذلك بعد فتح حوالي 6 بوابات صباح الجمعة كما هو واضح في الصور التي نشرت للسد".

RT

RT

المصدر: RT