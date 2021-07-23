تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مايو

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا الـ10 آلاف حالة للمرة الأولى منذ منتصف مايو، حيث تم رصد 11094 إصابة اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا تسجيل وفاة 60 شخصا بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة أثناء نشر البيانات: "إذا كنت تريد أن يكون الغد أفضل من اليوم، فعليك الالتزام بالإجراءات".

ولا تزال نسبة العدوى أخف بكثير من موجة أبريل ومايو عندما بلغت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ذروتها فوق الـ60 ألف حالة يوميا، قبل أن تنخفض إلى 4418 يوم 4 يوليو في أعقاب إغلاق صارم انتهى في منتصف مايو.

المصدر: RT