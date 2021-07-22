وزيرا خارجية الجزائر وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء الخميس، إنه بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكتب لعمامرة عبر تغريدة: "في مكالمة هاتفية مع زميلي مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، أكدنا على عزمنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وتركيا عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وترسيخ سنة التشاور والتنسيق المتبادل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

في مكالمة هاتفية مع زميلي مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، أكدنا على عزمنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين 🇩🇿و🇹🇷 عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وترسيخ سنة التشاور والتنسيق المتبادل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/QdFUviIjq5 — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 22, 2021

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار خلال زيارته للجزائر العام المنصرم إلى الرغبة في رفع حجم المبادلات الاستثمارية للشركات التركية في الجزائر إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر أردوغان أن منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي "يؤسس لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين البلدين".

المصدر: RT