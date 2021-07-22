المغرب يقرر مقاضاة "العفو الدولية" و"قصص ممنوعة" بسبب قضية التجسس المزعومة

قررت السلطات المغربية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "قصص ممنوعة" و"العفو الدولية" بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية.

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وأفاد بيان أرسله المحامي لوكالة "فرانس برس" بأن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع دعوتين مباشرتين بالتشهير"، ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

يذكر أن وسائل إعلام فرنسية أفادت في وقت سابق بأن سلطات المغرب استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت صحيفة "لوموند" إن "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس".

المصدر: "هسبريس" + RT