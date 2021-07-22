اليمن ..مقتل 14 شخصا جراء فيضانات غير موسمية

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم جراء فيضانات في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب عواصف غير موسمية ضربت أجزاء من البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، والجوف، في جنوب وشرق البلاد، حوادث بسبب الفيضانات. وفي شبوة، قال مسؤولون محليون إن أبا وابنته يعتقد أنهما غرقا بعد أن جرفت المياه المتدفقة بسرعة سيارتهما بعيدا. وانتشل رجال البحث والإنقاذ جثة الأب فقط.

وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام.

والعواصف ليست موسمية في جنوب وشرق البلاد، والذي عادة ما يكون جافا في هذا الوقت من العام. وتشهد المرتفعات الشمالية الغربية للبلاد أمطارا موسمية في أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف. كما دمرت العواصف المحاصيل والطرق والبنية التحتية للاتصالات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد في وقت متأخر من يوم الأربعاء من أن بقية البلاد يجب أن تكون مستعدة لمزيد من الأمطار في اليومين المقبلين.

المصدر: "أسوشيتد برس"