مصر.. مشروعات ضخمة لمد البلاد بالمياه

قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إنه تم وجار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في البلاد.

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وأوضح أن يتم تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، من أجل تحسين الخدمة وزيادة الضغوط لخدمة سكان المحافظة، ويجرى الإعداد لتنفيذ عدد آخر من مشروعات مياه الشرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وتم وجار تنفيذ 31 مشروعاً لصرف صحى الحضر والمناطق الريفية، بخلاف العديد من المشروعات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضاف الجزار: "تم التسليم الابتدائي لمحطة مياه ابوقرقاص، بطاقة 102 ألف م3/يوم، بتكلفة 885 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكاتها، وجار إجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه الفرجاني – بنى مزار، وجار التجهيز لإجراء تجارب التشغيل لمحطة مياه آبا البلد – مغاغة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سمالوط، وتوسعات محطة مياه مطاي، ومحطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس، ومحطة مياه نزلة أسمنت – ابوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس – مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا – ملوي".

المصدر: مصراوي