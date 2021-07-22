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مصر.. منشور لدار الإفتاء يثير جدلا واسعا في البلاد

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مصر.. منشور لدار الإفتاء يثير جدلا واسعا في البلاد
Reuters
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أثار منشور لدار الإفتاء المصرية، على موقع "فيسبوك" جدلا واسعا بعد نشر صورة مكتوب فيها "المصابرة على طاعة الله، والبعد عن المعاصي، يزيد إيمانك وينير قلبك".

مصر.. منشور لدار الإفتاء يثير جدلا واسعا في البلاد
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وأثارت الصورة جدلا بين عدد من المتابعين الذين علقوا عليها، بسبب كلمة "المصابرة" التي رأى البعض أنها صحيحة، وآخرون قالوا إن صحيحها كلمة "مثابرة".

وبعد نشر الصورة على صفحة دار الإفتاء، قالت إحدى المتابعات: "المثابرة وليست المصابرة"، لترد عليها متابعة أخرى: "لا المصابرة صح وليست المثابرة"، ثم عقب ثالث "المثابرة هي الأصوب".

وقال متابعون آخرون في تعليقات منفصلة بخصوص جدل المصابرة أم المثابرة: "المصابرة تأتي من الصبر على الطاعة وجهاد النفس"، "المصابرة صح يا جدعان".

المصدر: RT

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