مصر تفرض حظر التجوال في بعض المناطق

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء.

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ووفقا لقرار مجلس الوزراء المصري فإن حظر التجوال سيكون في المناطق المحددة شرقا في تل رفح وحتى العوجة، على أن تكون أوقات الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الوطن + اليوم السابع