 
مباشر

مصر تفرض حظر التجوال في بعض المناطق

أخبار العالم العربي

مصر تفرض حظر التجوال في بعض المناطق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvyc

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء.

إقرأ المزيد
مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول
مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول

ووفقا لقرار مجلس الوزراء المصري فإن حظر التجوال سيكون في المناطق المحددة شرقا في تل رفح وحتى العوجة، على أن تكون أوقات الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24  يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الوطن + اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا