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مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول

أخبار العالم العربي

مصر توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول
Reuters
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قال مجلس الوزراء المصري إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن إجراءات مشددة، هو فيديو قديم يعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار كورونا.

وأوضح المجلس في بيان أن كافة المعلومات الواردة في الفيديو المتداول "لا تسري على الوضع الحالي".

وقال إنه وفقا لقرارات لجنة أزمة كورونا، سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساء، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات والاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو.

وأشار إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.

المصدر: "الوطن"

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