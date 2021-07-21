السودان.. تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر وترحيلهن إلى بلد مجاور

حررت الشرطة السودانية 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر بولاية القضارف شرقي البلاد، وعمدت إلى ترحيلهن إلى بلد مجاور لم تسمّه عبر منفذ القلابات الحدودي مع إثيوبيا.

وأفاد بيان لرئاسة الشرطة السودانية أن "فريقا ميدانيا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكن من تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر من رعايا إحدى الدول المجاورة".

وأشار إلى أن "أعمار الضحايا تتراوح بين 14- 20 عاما، وأن العملية تمت بأحد أحياء مدينة القضارف".

وأضاف: "تمكنت الشرطة أيضا، من ضبط 3 من المتهمين الضالعين في هذا العملية بمن فيهم مالك وكالة السفر التي جلبتهم من دولتهم".

وتابع: "العملية بدأت حينما توفرت معلومات تفيد بوجود ضحايا اتجار بالبشر تم حبسهم بمنزل بإحدى أحياء القضارف يستخدم لإخفاء الضحايا بهدف تسفيرهم إلى الخرطوم ومنها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار الخرطوم".

وأكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة حقوقي كمبال حسين، إلى "استمرار جهود الشرطة للمضي في تامين الشريط الحدودي والقضاء على الجريمة المنظمة".

المصدر: "سودان تربيون"