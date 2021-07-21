وسائل إعلام: مصر تخطر الإنتربول بضبط صهر مبارك وآخرين بتهم "فساد الغاز"

أفاد موقع "القاهرة24" بأن سلطات التحقيق المصرية أخطرت الإنتربول بضبط مجدي راسخ صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورجلي أعمال آخرين بتهم "فساد الغاز".

وأضاف الموقع نقلا عن مصادره أن "المتهمين في القضية الذين تم طلب وضعهم على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي هم: محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاز" الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي الحالي لها، وحسام رضا أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق".

وأشار إلى أن "جهات التحقيق وجهت إلى المتهمين في القضية، بأنهم خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاز" والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير 1999 بين الشركة برئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد، وذلك بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019 بإجمالي 969 مليونا و669 ألفا و636 جنيها، ومليون و725 ألفا و986 دولارا أمريكيا".

المصدر: "القاهرة24"