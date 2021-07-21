"القوات" لـ"المستقبل": "حافظوا ولو على قيراط صغير من إرث رفيق الحريري"

دعا حزب "القوات اللبنانية" "تيار المستقبل" إلى "الحفاظ ولو على قيراط صغير من إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري" متسائلا، عن سبب شن حملات "مغرضة ضد القوات دون أي مبرر".

وقال الحزب في بيان صحفي: "تيار المستقبل هو تيار صديق، والخلاف السياسي القائم لم يحل دون تنظيم الخلاف واستمرار التواصل بين مسؤولي الحزبين، ولكن ما هو غير مفهوم يكمن في الإصرار الدائم على شن حملات مغرضة، بين الحين والآخر، ضد "القوات اللبنانية" ومن دون أي مبرر موضوعي يستدعي ذلك".

وأضاف: "آخر ما شهدناه في هذا المستوى نشر "مستقبل ويب" مقالا بعنوان "تفاهم الخفافيش بين معراب (مقر حزب القوات) وسنتر الشالوحي (مقر التيار الوطني الحر)، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن هناك هوة سحيقة جاا تفصل معراب عن "سنتر الشالوحي".

واستغرب حزب "القوات" ما اعتبره "التحاق تيار "المستقبل" بما دأبت فئة من الفريق الآخر على استخدامه من خلال استحضارها لغة الحرب ومفرداتها وبشكل معتور في كل مرة وجدت نفسها في ورطة سياسية، وأكثر ما يؤلمنا أننا لم نكن نتصور يوما أن أحدا من تيار رفيق الحريري سيلجأ إلى هذا الأسلوب".

ورأى أنه "من الواضح أن هناك من يصوب على مكان وعينه على مكان آخر، خصوصا لجهة نجاح "القوات اللبنانية" في الحفاظ على علاقات لبنان العربية، ونجاحها تحديدا في التواصل بشكل مكثف ومعمق مع شخصيات ورأي عام واسع وعريض داخل الطائفة السنية".

وتابع: "في الأحوال كافة، لقد كان معيبا أن نستفيق اليوم على مقال بهذا المحتوى يصدر عن إحدى المؤسسات الإعلامية المتفرعة عن المؤسسة الإعلامية الأمّ التي كان أسسها الشهيد رفيق الحريري، وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة فرحمة بالشهيد الكبير حافظوا ولو على قيراط صغير من إرثه كدتُم أن تفنوه!".

المصدر: "النهار"