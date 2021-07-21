وسائل إعلام: طائرة ركاب تتعرض لحادث جنوب الصومال (صور)

أفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الأربعاء، بتعرض طائرة ركاب لحادث في مطار الواك بمنطقة جيدو جنوبي البلاد.

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وقالت بوابة الأخبار الصومالية Goobjoog News الأربعاء، إن الطائرة أقلعت من نيروبي بكينيا ولم يتضح على الفور سبب الحادث، مشيرة إلى أن الحادث الجوي وقع في مطار الواك.

وأعلنت إدارة جوبالاند أن الطائرة كانت تقل نحو 45 راكبا، قالت وسائل إعلام كينية إنهم جميعا بأمان.

Diyaarad siday rakaab dhan 45 qof ayaa la sheegay in ay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha ee Ceelwaaq ee gobolka Gedo.

Dhamaan rakaabka ayaa la sheegay in badqabaan.

Diyaaradaan waxay ka soo baxday Nairobi waxayna kusii jeeday degmada Elwak ee Mandera. pic.twitter.com/FL8LlKGINF — Iftiin FM Kenya (@IftiinFm) July 21, 2021

وأظهرت الصور المتداولة للطائرة، انحرافها عن المدرج الرئيسي وارتطامها على الأرض من دون أن يتسبب ذلك بنشوب حريق فيها.

المصدر: goobjoog + Iftiin FM Kenya