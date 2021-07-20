بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان بسبب "استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان، بسبب "استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأمريكي".

وقال البيت الأبيض في بيان له إن "بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة متطورة، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف أنه "لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13441 للـ1 من أغسطس 2007، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد الـ1 من أغسطس 2021".







المصدر: "موقع البيت الأبيض"