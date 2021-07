ملك الأردن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن #الزيارة_الملكية



His Majesty King Abdullah II, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, meets with #US Secretary of Defense Lloyd Austin pic.twitter.com/cwzKbdlkZ3