الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية على خلفية تفجير بغداد

عقد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا طارئا في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكر بيان مقتضب للحكومة العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر".

ونقل مراسل RT عن قائد عسكري عراقي، أن انتحاريا فجر نفسه في سوق (الوحيلات) بمدينة الصدر في بغداد.

وأضاف، أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

وأشار، إلى أن انتحاريا دخل السوق عصر اليوم، وفجر نفسه وسط المدنيين.

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته المدينة.

المصدر: RT