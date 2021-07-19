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جرحى وحريق بقذائف صاروخية في سهل الغاب وسط سوريا

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جرحى وحريق بقذائف صاروخية في سهل الغاب وسط سوريا
الحرق في محيط قرية ناعور جورين ـ فيسبوك
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جُرح 11 شخصا نتيجة سقوط قذائف صاروخية على عدد من القرى في سهل الغاب في ريف حماة الغربي وسط سوريا.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن بعض الجرحى في حالة حرجة ونقلوا إلى مشفى السقيلبية الوطني، وأضاف أن القذائف استهدفت قرى جورين وناعور جورين والبركة، أدت إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وقال المصدر إن حريقا اندلع في أحراج محيط قرية ناعور جورين.

وكانت الوكالة قالت في وقت سابق إن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة يتحصنون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي استهدفوا بـ 3 قذائف صاروخية قرية ناعور شطحة بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

 

المصدر: "سانا"

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