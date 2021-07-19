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موريتانيا تحظر إقامة صلاة عيد الأضحى بسبب كورونا

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موريتانيا تحظر إقامة صلاة عيد الأضحى بسبب كورونا
Reuters
جامع في موريتانيا - أرشيف
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حظرت الحكومة الموريتانية إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى الموافق للأربعاء القادم في البلاد، وشددت حظر التجول الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة الحكومية المكلفة مراقبة الوباء تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليصبح من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكدت أن "وضع الكمامة أصبح إلزاميا، كما تم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة".

وقررت اللجنة الحكومية، بناء على رأي لجنة العلماء "إقامة صلاة العيد في البيت"، بعد أن كان يحضرها عدد كبير من المصلين عادة في مكان عام كبير.

وأعلنت نواكشوط عن أكثر من 22 ألف إصابة و508 وفيات منذ بداية الوباء.

المصدر: أ ف ب"

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