موريتانيا تعلق صلاة الجمعة بسبب كورونا

أعلنت موريتانيا، مساء اليوم الأحد، تعليق أداء صلاة الجمعة في عموم البلاد حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات الحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تجتاح البلاد حاليا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، إنه "بناء على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين، تقرر تعليق أداء صلاة الجمعة حتى إشعار آخر".

وقررت الوزارة كذلك إقامة صلاة الجماعة في المساجد بالإمام والمؤذن فقط، ونزع أفرشه جميع المساجد.

وسبق وأعلنت السلطات الموريتانية فرض حظر تجول جزئي ابتداء من اليوم الأحد، وذلك للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت موريتانيا في أقل من شهر أكثر من ستين وفاة بسبب الفيروس، وقرابة ثلاثة آلاف إصابة مؤكدة.

المصدر: "صحراء ميديا"