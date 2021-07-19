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عقب انفجار بغداد.. الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا

أخبار العالم العربي

عقب انفجار بغداد.. الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا
اجتماع سابق للقائد العام للقوات المسلحة العراقية مع قيادات أمنية
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كلّف القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية التفجير الذي شهدته المدينة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن "الكاظمي أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية (القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار) التوقيف".

وأضافت أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه أيضا بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".

وأفاد مراسلنا في العراق اليوم الاثنين بأن انفجارا وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد أودى بحياة 16 شخصا.

المصدر: RT

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