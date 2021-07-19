فيديو يظهر لحظة انسياب مياه النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة

نشر نشطاء "تويتر" فيديو للحظة انسياب مياه نهر النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة الإثيوبي، بعد إتمام أديس أبابا مرحلة الملء الثاني للسد.

شاهد : اللحظات الأولى لانسياب مياه النيل من على الجزء الأوسط لسد النهضة ايذانا باكتمال التعبئة الثانية. #سد_النهضةpic.twitter.com/xfFSeqZCtL — Nur Abda (@NurAbda) July 19, 2021

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وأكد النشطاء أن مياه النيل دخلت الممر الأوسط في الوقت الذي تم فيه ملء السد للمرة الثانية، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن ذلك مؤخرا.

المصدر: وكالات