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فيديو يظهر لحظة انسياب مياه النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة

أخبار العالم العربي

فيديو يظهر لحظة انسياب مياه النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة
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نشر نشطاء "تويتر" فيديو للحظة انسياب مياه نهر النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة الإثيوبي، بعد إتمام أديس أبابا مرحلة الملء الثاني للسد.

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وأكد النشطاء أن مياه النيل دخلت الممر الأوسط في الوقت الذي تم فيه ملء السد للمرة الثانية، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن ذلك مؤخرا.

المصدر: وكالات

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