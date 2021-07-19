فيديو يظهر لحظة انسياب مياه النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv4q
نشر نشطاء "تويتر" فيديو للحظة انسياب مياه نهر النيل في الجزء الأوسط من سد النهضة الإثيوبي، بعد إتمام أديس أبابا مرحلة الملء الثاني للسد.
شاهد : اللحظات الأولى لانسياب مياه النيل من على الجزء الأوسط لسد النهضة ايذانا باكتمال التعبئة الثانية. #سد_النهضةpic.twitter.com/xfFSeqZCtL— Nur Abda (@NurAbda) July 19, 2021
وأكد النشطاء أن مياه النيل دخلت الممر الأوسط في الوقت الذي تم فيه ملء السد للمرة الثانية، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن ذلك مؤخرا.
المصدر: وكالات