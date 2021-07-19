الولايات المتحدة تشيد بجهود المغرب في ترحيل "ناصر" والحرب ضد "داعش"

أشادت الولايات المتحدة في بيان يوم الاثنين بتعاون المملكة المغربية في ترحيل عبد اللطيف ناصر، المواطن المغربي الذي كان سجينا بمعتقل قاعدة غوانتانامو.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها نيد برايس: "تمثل ريادة المغرب في تسهيل ترحيل ناصر، بالإضافة إلى استعداده السابق لإعادة مقاتليه الإرهابيين الأجانب من شمال شرق سوريا، تشجيعا للدول الأخرى على إعادة مواطنيهم الذين سافروا للقتال من أجل منظمات إرهابية في الخارج".

وأكدت واشنطن أنه "تحت قيادة الملك محمد السادس، يتمتع المغرب والولايات المتحدة بتعاون قوي وطويل الأمد في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يعملان عن كثب لحماية المصالح الأمنية الوطنية للبلدين".

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن عبد اللطيف ناصر هو أول معتقل يتم ترحيله إلى أرض الوطن خلال إدارة بايدن، مشيرا إلى أن جهود إدارة بايدن تتكرس لمتابعة عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بمعتقل غوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي وقت سابق، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى المغرب يوم الاثنين، أصدرت تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه أفعالا إرهابية.

وأكد الوكيل العام في بلاغ أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء البحث الجاري مع الشخص المعني، في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.

يشار إلى أن عبد اللطيف ناصر هو آخر مغاربة غوانتانامو وظل محتجزا هناك منذ مايو 2002، أي حوالي 19 سنة.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، أوقف إجراءات ترحيل عبد اللطيف ناصر إلى المغرب سنة 2016، على الرغم من أن لجنة مكونة من ست وكالات استخباراتية أمريكية برأته ووافقت على نقله إلى المملكة في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إجراءات إغلاق معتقل غوانتانامو، ويأمل أن يتم إغلاقه بشكل نهائي بحلول نهاية السنة الأولى من ولايته.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي