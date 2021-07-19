سعيد يشكر الملك سلمان على مساعدات كورونا العاجلة

شكر الرئيس التونسي قيس سعيد، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، على تقديم المملكة مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة كورونا.

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وأعرب سعيد، خلال الاتصال، عن بالغ شكره للملك السعودي، على وقوف المملكة مع تونس، وتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

كما "هنأ سعيد خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك".

وقد "أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس التونسي على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهنئة بالعيد المبارك".

وكان "مركز الملك سلمان للإغاثة"، أعلن الأربعاء الماضي، عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في وقت سابق بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك.

المصدر: سبق