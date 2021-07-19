 
مباشر

سعيد يشكر الملك سلمان على مساعدات كورونا العاجلة

أخبار العالم العربي

سعيد يشكر الملك سلمان على مساعدات كورونا العاجلة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv36

شكر الرئيس التونسي قيس سعيد، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، على تقديم المملكة مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة كورونا.

إقرأ المزيد
أمير قطر يهنئ الملك السعودي وولي عهده بحلول عيد الأضحى
أمير قطر يهنئ الملك السعودي وولي عهده بحلول عيد الأضحى

وأعرب سعيد، خلال الاتصال، عن بالغ شكره للملك السعودي، على وقوف المملكة مع تونس، وتقديمها مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

كما "هنأ سعيد خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك".

وقد "أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس التونسي على ما أبداه من مشاعر، وبادله التهنئة بالعيد المبارك".

وكان "مركز الملك سلمان للإغاثة"، أعلن الأربعاء الماضي، عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في وقت سابق بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا