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وزير الطاقة السعودي لنظيره الإماراتي: هل أنا محق يا سهيل؟

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وزير الطاقة السعودي لنظيره الإماراتي: هل أنا محق يا سهيل؟
Reuters
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في معرض إجابته على سؤال حول كيفية التوصل إلى حل سط مع الإمارات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك+، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ولماذا علي أن أفصح عن ذلك؟

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وجاء هذا الاستفسار الذي يحمل مغزى، ردا على سؤال طُرح على الوزير السعودي متضمنا تشكيكا يقول إن "خطوط الأساس كانت قضية خلافية، ولم تكونوا تريدون أن تفتحوا على أنفسكم بابا لا قبل لكم به".

وقال وزير الطاقة السعودي في رده: "هذا فن احتفظ به لنفسي ونحتفظ به جميعا لأنفسنا. المشكلة أنكم في مجموعة استخبارات الطاقة (energy intelligence) تفترضون بكل غطرسة أنه ليس لدينا الموهبة الفنية والذكاء والدبلوماسية. وكنتم في غفلة كبيرة عما يربطنا ببعضنا. ما يربطنا ببعضنا أكبر بكثير مما نشرتم أنتم وغيركم للأسف".

وتوجه وزير الطاقة السعودي بحديثه إلى نظيره الإماراتي سهيل الموروعي متسائلا: "هل أنا محق يا سهيل؟".

فأجاب الأخير: 100% يا سمو الأمير!.

المصدر: تويتر

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